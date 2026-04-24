Με επισημότητα πραγματοποιήθηκαν οι τελετές εορτασμού του Άγιου Γεώργιου, προστάτη του Στρατού Ξηράς, σε σχηματισμούς σε όλη τη χώρα.

Ο κεντρικός εορτασμός έλαβε χώρα στη Σχολή Πεζικού, στο στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) Βελισσαρίου Ιωάννη», στη Χαλκίδα, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, ως εκπροσώπου της κυβέρνησης.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Αρχηγός του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός του Γενικό Επιτελείο Στρατού αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Η τελετή περιέλαβε δοξολογία, προεξάρχοντος του Επισκόπου Σκοπέλου Νικοδήμου, καθώς και κατάθεση στεφάνων. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Ευβοίας Αθανάσιος Ζεμπίλης, εκπρόσωποι κομμάτων, καθώς και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, παρέστησαν ο Αρχηγός του Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο Αρχηγός του Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, καθώς και μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά το πέρας της τελετής, πραγματοποιήθηκε επίδειξη οπλικών συστημάτων και μέσων. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν ο «Σύγχρονος Μαχητής», στοιχείο ελεύθερου σκοπευτή, ο υποβρύχιος καταστροφέας, το όχημα ειδικών αποστολών τύπου POLARIS MRZR, το σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων V-BAT, το οπλικό σύστημα SPIKE N-LOS, καθώς και κινητή μονάδα παραγωγής drones.

Παράλληλα, αντίστοιχη τελετή πραγματοποιήθηκε και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, παρουσία του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Ανδρέας Κορωνάκης και του δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Κατά την τελετή, στην οποία χοροστάτησαν οι μητροπολίτες Αντώνιος και Ευσέβιος, τέθηκε σε προσκύνημα το ιερό λείψανο του Αγίου Γεωργίου από την Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Σάμου.