Από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, παρέστη στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού AUSA 2025, που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων AUSA (Association of U.S. Army) στο Εκθεσιακό Κέντρο Walter Ε. Washington Convention Center της Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα, ο Αρχηγός παρευρέθηκε στην τελετή εγκαινίων του Ελληνικού Περιπτέρου στο οποίο συμμετείχαν 13 εταιρείες.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια της AUSA 2025, ο Αρχηγός περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους της έκθεσης και πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον U.S. Army Forces Command General Andrew Poppas, τον Deputy Commanding General United States Army Training and Doctrine Command (TRADOC) Lieutenant General David Francis, καθώς και με άλλους Αμερικανούς Αξιωματούχους. Επιπρόσθετα, συναντήθηκε με την Ελληνίδα Πρέσβη στις ΗΠΑ κα. Αικατερίνη Νασίκα, με μέλη της ελληνικής ομογένειας και με τους Έλληνες της Στρατιωτικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και οι προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων των δύο χωρών σε διάφορους τομείς.

