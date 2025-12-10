Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των ανδρών που βίαζαν κατ΄εξακολούθηση τα 2 και 4 ετών ανίψια τους.

Ο 20χρονος και ο 40χρονος συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, ο 20χρονος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στην οικία του, κάλεσε τον 40χρονο στην οικία του και προέβησαν από κοινού στη σεξουαλική κακοποίηση των μικρών παιδιών.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

Το άρρωστο έγκλημα

Οι δύο άνδρες που διατηρούσαν σχέση εκτόνωναν τις αρρωστημένες ορέξεις τους στα δύο ανίψια του 20χρονου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον τετράχρονο γιό της, να κάνει περίεργες κινήσεις. Εύλογα ρώτησε το παιδάκι για ποιό λόγο τις κάνει, κι εκείνο απάντησε ότι «τις έκανα με τον θείο».

Η μητέρα παρά το αρχικό σοκ, προέβη σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τετράχρονο αγοράκι δεν διαπιστώθηκε βιασμός, αλλά ίχνη από ασελγείς πράξεις.

Ο 20χρονος θείος τον μικρών παιδιών ομολόγησε τις αρρωστημένες πράξεις του.