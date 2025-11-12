Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού του κυκλώματος με τους ιερείς που συνελήφθησαν  για διακίνηση κοκαΐνης σε Αθήνα και Ρόδο.

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος

Η 52χρονη η οποία ισχυρίζεται ότι είναι χρήστης πήρε σήμερα τον δρόμο για τη φυλακή, μετά τους δύο ιερείς,  μαζί με ακόμη δύο άτομα που κατηγορούνται ως συνεργοί.

Φωτογραφία της 52χρονης αρχηγού του κυκλώματος

H Αρχηγός – σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο –  ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συνομιλίες της με τους ρασοφόρους γίνονταν λόγω της πίστης της και όχι για διακίνηση ναρκωτικών.

Θυμίζουμε ότι εκτός από τον 46χρονο «πάτερ» Παρθένιο – που είναι και το πιο προβεβλημένο πρόσωπο λόγω του… τηλεοπτικού (και όχι μόνο)  παρελθόντος του, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε και ο 40χρονος ιερέας ονόματι Α. Ε. που συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου σε περιοχή της Ρόδου από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου.

Ο 40χρονος ιερέας βρέθηκε να κατέχει για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους -2.188- γραμμαρίων, τις οποίες θα παρέδιδε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε 38χρονο μέλος του κυκλώματος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις αρχές, Ο ιερέας ενεργούσε κατ’ εντολή της 52χρονης –  αρχηγού του κυκλώματος η οποία κατά τη στιγμή της συλλήψεώς του, μαζί με τον άνδρα – αρχηγό του κυκλώματος, επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα, λειτουργώντας ως «προπομποί», αποτελώντας δηλαδή «συνοδεία» για την αποφυγή τυχόν αστυνομικού ελέγχου.

