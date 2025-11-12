Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού του κυκλώματος με τους ιερείς που συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης σε Αθήνα και Ρόδο.

Η 52χρονη η οποία ισχυρίζεται ότι είναι χρήστης πήρε σήμερα τον δρόμο για τη φυλακή, μετά τους δύο ιερείς, μαζί με ακόμη δύο άτομα που κατηγορούνται ως συνεργοί.

H Αρχηγός – σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο – ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συνομιλίες της με τους ρασοφόρους γίνονταν λόγω της πίστης της και όχι για διακίνηση ναρκωτικών.

Θυμίζουμε ότι εκτός από τον 46χρονο «πάτερ» Παρθένιο – που είναι και το πιο προβεβλημένο πρόσωπο λόγω του… τηλεοπτικού (και όχι μόνο) παρελθόντος του, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε και ο 40χρονος ιερέας ονόματι Α. Ε. που συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου σε περιοχή της Ρόδου από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου.

Ο 40χρονος ιερέας βρέθηκε να κατέχει για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους -2.188- γραμμαρίων, τις οποίες θα παρέδιδε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε 38χρονο μέλος του κυκλώματος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Σύμφωνα με τις αρχές, Ο ιερέας ενεργούσε κατ’ εντολή της 52χρονης – αρχηγού του κυκλώματος η οποία κατά τη στιγμή της συλλήψεώς του, μαζί με τον άνδρα – αρχηγό του κυκλώματος, επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα, λειτουργώντας ως «προπομποί», αποτελώντας δηλαδή «συνοδεία» για την αποφυγή τυχόν αστυνομικού ελέγχου.