Η «Ζούγκλα» δημοσιεύει τη φωτογραφία του εφοριακού, ο οποίος συνελήφθη για χρηματισμό από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Ο εφοριακός, ο οποίος υπήρξε κατά το πρόσφατο παρελθόν και διοικητικό στέλεχος του Πιερικού, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της δωροληψίας, της ψευδούς βεβαίωσης – νόθευσης, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή 1.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία είχε ζητήσει από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου, επικαλούμενος την ύπαρξη δήθεν φορολογικού ελέγχου, προκειμένου να ματαιώσει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Εκτός από τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία ο κατηγορούμενος πέταξε από το… παράθυρο, κατά την αστυνομική επιχείρηση, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο αυτοκίνητο και το σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο στρογγυλές υπηρεσιακές σφραγίδες και μία ξιφολόγχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η σύλληψη του εφοριακού πραγματοποιήθηκε έξω από την Εφορία Πιερίας, ενώ ο ίδιος ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του Αρτοπωλείου να μην έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο κατά την παράδοση των χρημάτων.

Κατά την εξέλιξη της προανάκρισης, προέκυψε ότι ο συλληφθείς εφοριακός δεν συμμετέχει σε ελέγχους της υπηρεσίας του την τελευταία τριετία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.