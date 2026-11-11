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Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών 18 συνολικά ατόμων, τα οποία συγκροτούσαν τρία ξεχωριστά εγκληματικά δίκτυα εξαπάτησης ηλικιωμένων σε ολόκληρη τη χώρα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Οι συμμορίες, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος που υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ, εξαρθρώθηκαν έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στις 29 Οκτωβρίου σε Αττική, Αργολίδα και Μεσσηνία, κατά την οποία φόρεσαν χειροπέδες 10 βασικά μέλη, ηλικίας 21 έως 39 ετών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι σπείρες δρούσαν συστηματικά από τον Μάρτιο του 2026, στοχεύοντας ανυποψίαστους πολίτες σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και άλλες περιφέρειες. Μέσα από οργανωμένα τηλεφωνικά κέντρα, επικοινωνούσαν με τα θύματά τους και, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές, κατάφερναν με ψευδείς προφάσεις να τους αποσπάσουν μετρητά και κοσμήματα. Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 39 περιπτώσεις (απάτες, κλοπές και απόπειρες).

Της σύλληψης διαφεύγουν ακόμη 8 άτομα.

Τα μέλη των τριών κυκλωμάτων

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

ΣΤΡΑΒΑΚΟ Δημήτριο του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. 10.05.1988 στην Καλαμάτα

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεν. 09.05.1992, στην Καλαμάτα

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεν. 28.12.1990, στην Κάλυμνο

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Θεόδωρο του Νικολάου και της Νικολέττας, γεν. 08.07.1992, στο Άργος

ΜΟΣΧΟ Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεν. 13.12.1987, στην Αθήνα

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χρήστος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεν. 20.02.2001, στο Ναύπλιο

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Διονύσιος του Νικολάου και της Νίκης, γεν.22.08.1993 στην Τρίπολη

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεν. 03.06.2005 στο Άργος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. 11.10.2001 στην Καλαμάτα

(επ) MUSHTAQ (ον) TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεν. 10.09.2003 στο Πακιστάν

Και τους μη συλληφθέντες:

ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεν. 07.11.2002, στην Τρίπολη

(επ) HUSSAIN (ον) IJAZ του NAWAZ και της BIBI, γεν. 01.01.1978, στο Πακιστάν

ΛΕΝΤΕΡΗΣ Θρασύβουλος του Βασιλείου και της Αγάπης, γεν. 24.12.1957, στο Παναρίτι Αργολίδας

ΛΕΓΓΕΡΗ Σοφία αγνώστου πατρός και της Άννας, γεν. 03.09.2005, στο Άργος

ΛΕΝΤΕΡΗ Φρειδερίκη του Θρασύβουλου και της Μαρίας, γεν. 11.11.1991, στο Άργος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου και της Μαρίας, γεν. 24.10.1996, στην Καλαμάτα

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Παρασκευή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεν. 19.02.1976, στο Άργος

ΜΟΣΧΟΣ Χρήστος αγνώστου πατρός και της Σοφίας, γεν. 29.11.2004, στο Ναύπλιο

Η ακτινογραφία των τριών κυκλωμάτων

Το δίκτυο της Κορινθίας

Με βάση την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, η πρώτη εγκληματική οργάνωση έδρασε από τα τέλη Μαΐου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2026. Ταυτοποιήθηκαν 10 άτομα (εκ των οποίων τα πέντε συνελήφθησαν) και συνδέονται με τουλάχιστον 25 χτυπήματα, αποκομίζοντας τη μερίδα του λέοντος, με λεία 482.766 ευρώ.

Η οργάνωση της Νέας Κίου

Με τηλεφωνικό κέντρο στη Νέα Κίο Αργολίδας, το συγκεκριμένο κύκλωμα λειτούργησε από τις 22 Μαρτίου έως τις 8 Οκτωβρίου. Ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα (έξι Έλληνες και δύο ξένης καταγωγής) για 11 περιπτώσεις εξαπάτησης, με το περιουσιακό τους όφελος να αγγίζει τα 210.150 ευρώ.

Η συμμορία του Ζεφυρίου

Δραστηριοποιήθηκε στην Αττική για πολύ μικρότερο διάστημα (19-26 Αυγούστου 2026). Απαρτιζόταν από τρεις ταυτοποιημένους Έλληνες που ενεπλάκησαν σε τρεις υποθέσεις, αποσπώντας περισσότερα από 15.000 ευρώ.

Κατασχέσεις και ποινική μεταχείριση

Κατά τις ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια και οχήματα, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν 39 συσκευές κινητών τηλεφώνων, 33 κάρτες SIM, 9 αυτοκίνητα που εξυπηρετούσαν την εγκληματική τους δράση, πλήθος κοσμημάτων, καθώς και πινακίδες μη λειτουργικών οχημάτων.

Η προανάκριση παραμένει ανοιχτή προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, ενώ σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απάτες και απόπειρες κατά περίπτωση.