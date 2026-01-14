Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, η φωτογραφία, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 45χρονης αλλοδαπής, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ΄ επάγγελμα, κατ΄ εξακολούθηση.

Πρόκειται για τη συλληφθείσα:

(επ.) TARCHNISHVILI ή LOMJARIA ή TARHNISHVILI (ον.) TAMARI ή TAMAR ή TAMAR, του IRAKLI ή LOSEBI ή IOSEBI γεν. 1980 στη Γεωργία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων, που έχουν τελεστεί από την ανωτέρω κατηγορουμένη σε βάρος και άλλων θυμάτων, την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με το παραπάνω έγκλημα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476737, 210-6476541, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Η δράση της 45χρονης

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη γυναίκα από την Γεωργία με περίσσιο θράσος άρπαζε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια όπου δούλευε ως οικιακή βοηθός. Όμως τα θύματά της είχαν και κάτι άλλο χαρακτηριστικό και όχι τυχαία. Ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες ή υπερήλικες, με αποτέλεσμα δύσκολα να μπορούν να αντιδράσουν.

Αρχικά, εντόπιζε τα θύματα της μέσω αγγελιών και στη συνέχεια τα καλούσε από κινητά τηλέφωνα που ήταν καταχωρημένα σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών. Όταν πήγαινε στα σπίτια έπειθε τα θύματα να την προσλάβουν και κατόπιν έπιανε «δουλειά». Την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα έκλεβε χρηματικά ποσά, τιμαλφή και κοσμήματα, καθώς και διαβατήρια. Στη συνέχεια γινόταν… καπνός. Όσο για το τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει, φρόντιζε να το ξεφορτωθεί ώστε να μην μπορεί να την εντοπίσουν.

Η υπόθεση ανατέθηκε στο τμήμα Διαρρηκτων και ξεκίνησε η έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε η 45χρονη με τα… «μακριά» χέρια έδρασε σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις αρπάζοντας συνολικά πάνω από 23 χιλιάδες ευρώ.