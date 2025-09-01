Η Ελληνική Αστυνομία, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από όσα κατασχέθηκαν από τη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Ο έρευνες από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, έγιναν σε περιοχές των νομών Χανίων και Ρεθύμνου και τα μέλη της οργάνωσης, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή, ναρκωτικών ουσιών, οπλισμού και πυρομαχικών.

Η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής, 31 Αυγούστου και σ’ αυτή συμμετείχαν κληρικοί, αστυνομικοί, επιχειρηματίες και ποινικοί.

Στην πρώτη «παρτίδα» των προσώπων που αναφέρονται ως κατηγορούμενοι στο διαβιβαστικό, περιλαμβάνονται και δύο αδέρφια που δραστηριοποιούνταν στον τομέα του τουρισμού και φέρονται να έκαναν μεγάλες μπίζνες με «όχημα» την ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης απολάμβαναν… ασυλία, με την μεσολάβηση «κολλητών» αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν τα στραβά μάτια.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bar, εντυπωσιακές βίλες και πανάκριβα αυτοκίνητα.