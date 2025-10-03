Στη δημοσιότητα δόθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. το οπλοστάσιο των Τούρκων λαθρεμπόρων που συνελήφθησαν σήμερα στον Έβρο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Υπενθυμίζεται ότι επτά άνδρες και έξι γυναίκες, τουρκικής καταγωγής, έπεσαν την Παρασκευή (3/10) στα χέρια των ελληνικών αρχών στον Έβρο, γιατί κατείχαν βαρύ οπλισμό.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι 13 Τούρκοι, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου, αφου εκτός απο τα προαναφερθέντα, είχαν πλήθος κλομπ, διαφόρων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Η… διαδρομή του οπλισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στην πιθανή διαδρομή του οπλισμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι υπήρχε στόχος μεταφοράς του στην Αθήνα. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «η προανάκριση για το δίκτυο διακίνησης βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξημένη επιφυλακή και τις συντονισμένες προσπάθειες της Ελληνικής Αστυνομίας στις ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές.

Οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις ενδέχεται να παράσχουν κρίσιμες πληροφορίες για τις διαδρομές διακίνησης όπλων στα Βαλκάνια, καθώς και τυχόν διασυνδέσεις με μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.