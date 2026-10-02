Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που από χθες, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου έχει σαρώσει την Κρήτη. Στο επίκεντρο των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι τα ορεινά χωριά του νομού Ρεθύμνης.

Ο όγκος του νερού που έχει πέσει έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα Ζωνιανά και το χωριό Λιβάδια του Δήμου Μυλοποτάμου. Ειδικότερα, οι δύο οικισμοί ενώνονται από μια γέφυρα, η οποία υπέστη ζημιές από την υπερχείλιση του ποταμού και η πρόσβαση από το ένα χωριό στο άλλο είναι αδύνατη.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή καλεί τους κατοίκους της περιοχής να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων.

Χείμαρρος υπερχείλισε στα Ζωνιανά:

Live η πορεία της κακοκαιρίας στην Κρήτη:

Ήχησε 112 για όλο το νησί

Η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους ολόκληρης της Κρήτη, το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από σήμερα το βράδυ έως και τουλάχιστον το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρεια #Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Κλειστά τα λιμάνια – Προβλήματα στα αεροδρόμια

Σε ισχύ έχουν θέσει οι αρμόδιες Αρχές απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν έως και τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα βραδινά δρομολόγια των πλοίων από και προς τα λιμάνια της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά/Σούδα) δεν θα πραγματοποιηθούν.

Μόνο εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις από το νησί το βράδυ του Σαββάτου.

Τα αεροδρόμια της Κρήτης, του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και των Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης») λειτουργούν κανονικά, αλλά παρατηρούνται καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Βίντεο από δρόμους γεμάτους λάσπη και φερτά υλικά:

Νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη

Νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στο νησί, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (02/10) θα ενταθούν και αναμένεται να εκδηλωθούν έντονες καταιγίδες μέσα στη νύχτα. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (03/10), ενώ την Κυριακή (04/10) προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.

Στον παρακάτω χάρτη του meteo.gr παρουσιάζεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής (04/10). Όπως διακρίνεται στον χάρτη τα ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο (03/10), κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Δρόμοι γεμάτοι λάσπες και φερτά υλικά – Τα νερά «εισέβαλαν» σε σπίτια κατοίκων

Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί για του κατοίκους της Κρήτης και ιδιαίτερα για εκείνους του Δήμου Μυλοποτάμου το τελευταίο κύμα της κακοκαιρίας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής, πλημμυρισμένα σπίτια και αβοήθητους κατοίκους. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν μέσα σε λίγες ώρες τους κεντρικούς δρόμους και τα σοκάκια των πόλεων και των χωριών σε ορμητικούς χείμαρρους.

Βίντεο από τα Ζωνιανά:

Σε πολλές περιοχές, το οδόστρωμα εξαφανίστηκε κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, κάδους σκουπιδιών και οτιδήποτε βρέθηκε στο πέρασμά τους, καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη και μετατρέποντας τις μετακινήσεις σε επικίνδυνη αποστολή.

Εικόνες καταστροφής από τους δρόμους και τα σπίτια στην Κρήτη:

Το νερό εισέβαλε σε αυλές και εντός των κατοικιών, με τους πολίτες να δίνουν «μάχη» να καθαρίσουν τα σπίτια τους και να σώσουν τις περιουσίες τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα δέχθηκε μπαράζ κλήσεων για αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς ατόμων, ενώ η απόγνωση των κατοίκων είναι διάχυτη. Με το φόβο νέας επιδείνωσης, οι Κρητικοί μετρούν τις πληγές τους, ζητώντας άμεση συνδρομή από τον κρατικό μηχανισμό για την θωράκιση των περιοχών τους.

Βίντεο από πλημμυρισμένο σπίτι στο Ρουκάνι:

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έχει ήδη επέμβει σε σειρά περιστατικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα νέα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης, που συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας όπου έχουν προκληθεί ζημιές, ενώ παράλληλα παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της νέας επιδείνωσης. Επισημάνθηκε εκ νέου προς την Περιφέρεια και τους Δήμους η ανάγκη για έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ, που έχουν ήδη συνδράμει στην αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων, συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους όπου απαιτείται και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν νέα προβλήματα.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως την Κυριακή ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.