«Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια» λέει η λαϊκή παροιμία που φαίνεται ότι ταιριάζει στη δράση ενός «διδύμου» διαρρηκτών που εισέβαλε σε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό όταν οι ένοικοι έλειπαν διακοπές.

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο 39χρονος με τον συνεργό του άρπαζαν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Για να φτάσουν μέχρι την πόρτα των σπιτιών – στόχων χρησιμοποιούσαν μικρά αλσύλλια και περπατώντας μέσα στο σκοτάδι για να μην γίνουν αντιληπτοί «πρώτα παραβίαζαν μπαλκονόπορτες ή παράθυρα με τη χρήση λοστού, αφαιρούσαν κάμερες παρακολούθησης και απενεργοποιούσαν το σύστημα συναγερμού».

Όταν το διαμέρισμα ήταν σε υψηλότερο όροφο χρησιμοποιούσαν τηλεσκοπική σκάλα. Μάλιστα, το δίδυμο είχε τέτοιο θράσος που έμπαινε σε σπίτια ακόμα και όταν χτυπούσε ο συναγερμός.

«Αν διαπίστωναν ότι ένα σπίτι είχε αρκετά αντικείμενα αξίας επέστρεφαν ύστερα από λίγες μέρες για να «αποτελειώσουν» την δουλειά τους» περιγράφει αστυνομικός από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού που έβαλε τέλος στη δράση των κακοποιών.

Ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη ανήμερα τα Χριστούγεννα όταν περιπολούντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, τον εντόπισαν να οδηγεί όχημα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκείνος προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και επιτάχυνε, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε, κατόπιν καταδίωξης και συνελήφθη.

Από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 39χρονου, όσο και στο όχημα που οδηγούσε βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία,

-2- μάσκες και

η τηλεσκοπική σκάλα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των κλοπών.

«Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, έχουν εξιχνιαστεί -16- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες στις περιοχές της Φιλοθέης και του Ψυχικού, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε περίπου -1.000.000- ευρώ».

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές για ομοειδή αδικήματα.