Τέλος στη δράση δύο νεαρών που είχαν στήσει φάμπρικα εξαπάτησης καταστηματαρχών έβαλαν οι αστυνομικές αρχές στη Σιάτιστα Κοζάνης. Πρόκειται για έναν 18χρονο και τον ανήλικο συνεργό του, οι οποίοι συνελήφθησαν από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Βοΐου για υποθέσεις απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το δίδυμο επισκέφτηκε ένα κατάστημα τεχνολογίας και, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερε να αποπροσανατολίσει τον 56χρονο ιδιοκτήτη. Βρίσκοντας την ευκαιρία, οι νεαροί φωτογράφισαν με το κινητό τους τηλέφωνο τους κωδικούς δύο προπληρωμένων καρτών PAY SAFE, συνολικής αξίας 100 ευρώ και αποχώρησαν σαν κύριοι χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Η δράση τους ωστόσο δεν κράτησε πολύ, καθώς οι αστυνομικοί τους εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή της Σιάτιστας και τους πέρασαν χειροπέδες.

Πλούσιο παρελθόν σε απάτες πανελλαδικά

Από τη σε βάθος έρευνα των Αρχών, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν εφαρμόσει ακριβώς το ίδιο τέχνασμα και στις 9 Ιουλίου 2026 στην Πτολεμαΐδα, αποσπώντας από μια 42χρονη τον κωδικό κάρτας PAY SAFE, αξίας 150 ευρώ.

Το «βιογραφικό» τους, όμως, φαίνεται να έχει μεγάλο βάθος. Όπως έδειξε η προανάκριση, οι δύο δράστες φέρονται να εμπλέκονται σε ακόμη εννέα παρόμοιες απάτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και σε τρεις κλοπές, αδικήματα για τα οποία έχουν ήδη σχηματιστεί σχετικές δικογραφίες.

Την προανάκριση διεξήγαγε το Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης για τα περαιτέρω.