Σε συνολικά 6 συλλήψεις Τούρκων μαφιόζων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ την Τερτάρτη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Ελληνικού FBI.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκαν τρεις περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα ο Ωρωπός, ο Νέος Βουτζάς και τα Μεσόγεια.

Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε έξι άτομα που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στο οργανωμένο έγκλημα, εντοπίζοντας όπλο και ναρκωτικά σε απομονωμένη βίλα ανάμεσα σε Χαλκούτσι και Συκάμινο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Τούρκοι μαφιόζοι είχαν νοικιάσει μια βίλα προκειμένου να μην κινούν τις υποψίες.

Στο συγκεκριμένο σπίτι η αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες τουρκικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκε όπλο αλλά και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Η βίλα φέρεται να είχε νοικιαστεί τους τελευταίους μήνες έναντι του ποσού των 1000 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε πως κάτοικοι της περιοχής έβλεπαν πανάκριβα αυτοκίνητα τα οποία συνεχώς πηγαινοερχόντουσαν.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως τον τελευταίο καιρό έχουν πραγματοποιηθεί κι άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Aναλυτικά όλα όσα αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -6- υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,

-34,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-9- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

-4- πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή»