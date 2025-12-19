Προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ο 44χρονος που καταγγέλθηκε από την 34χρονη σύντροφό του ότι επιχείρησε να την πνίξει με δύο κορδόνια, πάνω σε καβγά.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι της 34χρονης γυναίκας, με καταγωγή από την Ουκρανία, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, και – μάλιστα – μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόληση της με τις πολεμικές τέχνες. Κατήγγειλε, ότι ο 44χρονος κινήθηκε και εναντίον του γιου, όταν πήγε να βοηθήσει την μητέρα του.

Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται περί ενδοοικογενειακής απόπειρας ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, κατά συρροή. Κατά πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έγινε φραστικό επεισόδιο, αλλά δεν άσκησε βία ούτε στην σύντροφό του ούτε στο ανήλικο. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο καβγάς ξεκίνησε ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας που του έκανε η 34χρονη.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που ομόφωνα του «έδειξαν» το δρόμο για τις φυλακές.

Πηγή: E-Makedonia