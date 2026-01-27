Το δρόμο για τη φυλακή έλαβαν σήμερα δύο νεαρά άτομα, που συνελήφθησαν με μεγάλη ποσότητα χασίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος κι ένας 27χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου, όπου και απολογήθηκαν στην ανακρίτρια, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Το χρονικό της σύλληψης

Οι Αστυνομικοί της Δίωξης παρακολουθούσαν κάθε κίνηση του 31χρονου και το απόγευμα της Παρασκευής, τον ακινητοποίησαν έξω από το σπίτι του, σε περιοχή του Γαζίου, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μαζί με τον 27χρονο.

Στην κατοχή τους εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα χασίς, ενώ ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το σπίτι στην περιοχή του Γαζίου το χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα. Όταν βγήκαν από εκεί, κρατούσαν δύο συσκευασίες με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και μετέβησαν στην οικία του 27χρονου.

Άμεσα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις εν λόγω οικίες, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά:

-6.815- γραμμάρια κάνναβης

-504,7- γραμμάρια κοκαΐνης

-5- ζυγαριές ακριβείας

το χρηματικό ποσό των -7.500- ευρώ και

τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου και συμμετείχαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

Πηγή: patris.gr