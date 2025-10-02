Για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ο τραγουδιστής συνελήφθη ύστερα από έλεγχο της Τροχαίας, ενώ βρισκόταν χθες καθ’ οδόν για να πάει σε πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και θα οδηγηθεί στις φυλακές της Λάρισας.

Σε βάρος του τραγουδιστή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη, που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια, για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερση οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Τα χρέη του αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Παϊτέρης εδώ και χρόνια είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του, υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Στην Espresso μίλησε άτομο του στενού περιβάλλοντος του 75χρονου τραγουδιστή: «Στον Βασίλη είχε γίνει μια ρύθμιση χρεών για να μπορέσει να μην οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά στην πορεία αδυνατούσε να καταβάλει γύρω στις 8.000 ευρώ που ήταν οι μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρευτούν και να βγει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του».

Σύμφωνα με την Espresso, ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και μέσω του Τμήματος Μεταγωγών έχει δρομολογηθεί η φυλάκισή του στις Φυλακές Λάρισας για χρέη προς το Δημόσιο.