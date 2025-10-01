Την ενοχή της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της στη Βοιωτία, αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών.

Η καταδίκη αφορά στο αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Ο εισαγγελέας πρότεινε η ποινή να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και να εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή. Το δικαστήριο αποφάσισε, τελικά να εκτίσει τον ένα μήνα.