Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά από τη δίωρη απολογία του στον ανακριτή, ο 17χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου, έξω από κτήριο στην περιοχή Καμινάδες Καρδίτσας, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (22/3).

Τι είπε στην απολογία του στις Αρχές

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι αυτός που δέχτηκε επίθεση πρώτα από τον τραγουδιστή και του κατάφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι στην προσπάθειά του να αμυνθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επίσης, αρνήθηκε ότι είχε την παραμικρή διαφορά ή διένεξη με το θύμα, ειδικά για υπόθεση ναρκωτικών.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε το δρόμο για τη φυλακή, στο κατάστημα κράτησης ανηλίκων Κασσαβέτειας. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Από την οικογένεια του θύματος ζητούν την αλήθεια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την οικογένεια του θύματος ζητούν την αλήθεια και τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς επίσης και την αναπαράσταση του εγκλήματος.

