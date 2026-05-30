Στη φυλακή οδηγείται πλέον ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε ποινή κάθειρξης 5 ετών, για τετελεσμένο βιασμό σε βάρος μίας εκπαιδευτικού η οποία τότε υπηρετούσε στο γραφείο όπου ο ίδιος ήταν προϊστάμενος.

Με ψήφους 7-0 το δικαστήριο επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου στα Τρίκαλα, το οποίο επίσης ομόφωνα είχε καταδικάσει σε 6 χρόνια κάθειρξη τον κατηγορούμενο, ωστόσο η τελική ποινή μειώθηκε στα 5 χρόνια καθώς πέραν του πρότερου έντιμου βίου του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό της νομιμόφρονης συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης.

Υπενθυμίζεται πως στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021, ο 63χρονος – τότε – κατηγορούμενος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρίσκονταν μέσα στο όχημα του μαζί με την 46χρονη – τότε – όταν εξανάγκασε την γυναίκα, σε σεξουαλικές πράξεις χρησιμοποιώντας τη δύναμη του με τη γυναίκα να αντιδρά και να του ζητά, κλαίγοντας – όπως αναφέρει το κατηγορητήριο- να σταματήσει.

Πηγή: onlarissa.gr