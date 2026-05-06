Βαριά ήταν η τιμωρία που επέβαλλε σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας, σε διαζευγμένους γονείς από το Καρπενήσι που κατηγορούνταν για την αξιόποινη πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης – από κοινού, κατά μόνας και κατ’ εξακολούθηση – σε βάρος του μόλις λίγων ημερών βρέφους τους, από τον Δεκέμβριο του 2022 και μέχρι το Μάρτιο του 2023, όταν με Εισαγγελική Διάταξη απομακρύνθηκε από τα χέρια τους.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 14 ετών στην 43χρονη – σήμερα – μητέρα (μειοψηφούντων δύο ενόρκων που ζήτησαν μικρότερη ποινή) και ποινή κάθειρξης 12 ετών στον 47χρονο πατέρα (μειοψηφούσας μιας τακτικής δικαστού που ζήτησε 13 χρόνια).

Μετά από δύο αναβολές εκδίκασης της υπόθεσης , σήμερα ήταν η τρίτη και φαρμακερή για το διαζευγμένο ζευγάρι, καθώς ομόφωνα κρίθηκαν ένοχοι για τις κατηγορίες που τους βάρυναν, με την έδρα να τους επιφυλάσσει βαριές καμπάνες, απορρίπτοντας όλα τα ελαφρυντικά.

Όπως επιπλέον ανακοίνωσε η Πρόεδρος, αξιολογώντας όλες τις πτυχές της υπόθεσης, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους, «ώστε να μη συνεχίσουν να περπατούν στην κοινωνία», όπως είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τους τον δρόμο για τη φυλακή. Μέχρι σήμερα ήταν ελεύθεροι με δύο περιοριστικούς όρους, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο ΑΤ κατοικίας τους μια φορά το μήνα.

Παράλληλα καταπέλτης ήταν και ο Εισαγγελέας της έδρας, που πρότεινε 15 και 14 χρόνια αντίστοιχα, αναλύοντας την επανειλημμένη κακοποιητική συμπεριφορά του ζεύγους και υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός της παραδοχής τους ότι υπήρξαν ανίκανοι γονείς, δεν αποτελεί συγχωροχάρτι!

Υποστήριξε επίσης ότι δεν έχουν δείξει καμία μεταμέλεια ή ενδιαφέρον για την τύχη του παιδιού, το οποίο έχει σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο διά βίου και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του!

Ο 47χρονος σήμερα πατέρας είχε ήδη μια καταδίκη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος άλλου παιδιού του (γεννημένο το 2015), ενώ με την πρώην σύζυγό του είχαν χάσει και την επιμέλειά του το 2016.

Η ανατριχιαστική υπόθεση κακοποίησης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το άτυχο βρέφος που γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2022, άρχισε να κακοποιείται από κοινού από τους δύο γονείς του, από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 όταν η παιδίατρος που το εξέτασε, κατόπιν επικοινωνίας με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Καρπενησίου, διαπίστωσε ότι το βρέφος παρουσίαζε αύξηση στην περίμετρο του κεφαλιού του.

Μετά από περιπέτειες και ενώ το χωρισμένο – ήδη – ζευγάρι είχε αρνηθεί αρχικά τη διακομιδή του μωρού τους σε δημόσιο Νοσοκομείο, τελικά με την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών και της αστυνομίας, διακομίσθηκε για νοσηλεία σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, συνοδεία της μητέρας του. Στο διάστημα που παρέμεινε εκείνη δίπλα του, κατηγορείται ότι του προκάλεσε εκ νέου σωματικές κακώσεις, μέχρι που διατάχτηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας η αυθημερόν απομάκρυνσή της από αυτό.

