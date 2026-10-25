Έπειτα από μια μακρά και εξαντλητική διαδικασία που διήρκεσε πολλές ώρες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης οδηγούνται στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά όλες τις βαρύτατες κατηγορίες περί δωροδοκίας και εμπλοκής στο κύκλωμα των χειραγωγημένων αγώνων, οι υπερασπιστικοί τους ισχυρισμοί και το αίτημα για εξέταση επιπλέον μαρτύρων δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν την προσωρινή τους κράτηση.

Οι δικαστικές Αρχές, αποτιμώντας το ογκώδες αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας που αφορά ύποπτα παιχνίδια μπάσκετ, έκριναν ότι οι δύο άνδρες πρέπει να οδηγηθούν σε σωφρονιστικό κατάστημα μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, την ώρα που το «Basketgate» προκαλεί πρωτοφανείς τριγμούς στον ελληνικό αθλητισμό και η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των εμπλεκόμενων διαιτητών.

Τι υποστήριξαν Λιόλιος και Μαυραγάνης

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες περί δωροδοκίας και εμπλοκής σε στημένα παιχνίδια, κάνοντας λόγο για πλήρη απουσία οποιασδήποτε συσχέτισης με την υπόθεση.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον του Ανακριτή για περίπου τρεισήμισι ώρες, απέρριψε το κατηγορητήριο και, μέσω του συνηγόρου του, κατέθεσε επίσημο αίτημα προκειμένου να κληθούν και να εξεταστούν επιπλέον μάρτυρες για την υπόθεση.

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή σε μηχανισμό χειραγώγησης αγώνων, με την υπεράσπισή του να υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει σύνδεσή του με στημένα παιχνίδια.

Ο συνήγορός του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έχει δημόσια υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν εμπλοκή του εντολέα του στις καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις.

Ο Λιόλιος έχει κάνει λόγο για «σκευωρία», ενώ μέσω της υπεράσπισής του έχει ζητηθεί να εξεταστούν και πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος προσκόμισε έγγραφα από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαετία, στους οποίους, όπως ισχυρίζεται, δεν του έγινε καμία παρατήρηση.

Ο τελευταίος από αυτούς τους ελέγχους έγινε το 2025 και αφορούσε τα έτη 2019-2020, όπου ελέγχθηκαν όλα τα οικονομικά στοιχεία του, όπως η ατομική περιουσία του, η ομάδα του Προμηθέα, η επιχείρησή του, θυρίδες και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού και δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό, όπως ισχυρίζεται.

Μετά την απολογία του πρώην πια προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σειρά είχε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος κι εκείνος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες.

Η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη ολοκληρώθηκε σε περίπου 40 λεπτά.

Ο επιχειρηματίας απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα από εκείνη του Λιόλιου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, και ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται.

Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά έξι κατηγορούμενους ξεκίνησε την Παρασκευή με την απολογία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα. Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι είναι διαιτητές.