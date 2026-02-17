Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε την Τρίτη (17/2) μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 19χρονος που συνελήφθη από τα στελέχη Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου να μεταφέρει ερχόμενος στη Ρόδο με πλοίο της γραμμής ποσότητα ηρωίνης βάρους 525,5 γραμμαρίων, μέσα σε σακίδιο πλάτης.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 19χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.