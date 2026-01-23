Ποινή φυλάκισης 7 ετών χωρίς αναστολή επέβαλλε επέβαλλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στον 39χρονο που κυνηγούσε με τσεκούρι την γειτόνισσα του και το παιδί της.

Ο 39χρονος προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο αυτοκίνητο της γυναίκας, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του, είχε δει σε όραμα ότι πρέπει να σκοτώσει το παιδί.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Σημειώνεται πως η κατάσταση του είναι τέτοια που ακόμα και μπροστά στο δικαστήριο, φώναζε «άντε να τελειώνετε να πάω σπίτι να κοιμηθώ».

