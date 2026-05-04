Στις φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων, θα μεταφερθεί εντός της ημέρας ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός νταλίκας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Ηγουμενίτσας.

Ο 50χρονος που συνελήφθη, μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI, κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση στην ελληνική επικράτεια μισού τόνου υδροπονικής κάνναβης, την οποία μετέφερε στην νταλίκα μαζί με νόμιμα εμπορεύματα.

Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περισσότερο από 4 ώρες, υποστήριξε πως είναι αθώος και ότι δεν γνώριζε πως μέσα το εμπόρευμα, υπήρχαν τα ναρκωτικά.