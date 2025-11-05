Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 72χρονος αθλητικός παράγοντας και προπονητής στο Λαύριο, κατηγορούμενος για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 16χρονης αθλήτριας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από γυμναστή (επιβαρυντική περίσταση) έπειτα από καταγγελία που έκανε η ανήλικη η οποία υποστηρίζει ότι υφίστατο την παράνομη συμπεριφορά του 72χρονου επί σειρά μηνών. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος φέρεται απολογούμενος να αρνήθηκε την κατηγορία.

ΑΛ.Π.