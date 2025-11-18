Την απόφαση της προσωρινής κράτησης για πέντε από την ομάδα 24 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα για το μεγάλο κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες, έλαβαν σήμερα (18/11), Ανακριτής και Εισαγγελέας.

Στη φυλακή ο αρχηγός

Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων που οδηγούνται στην φυλακή είναι και ο θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, ενώ ο, κατά την δικογραφία, υπαρχηγός της είναι ένας από αυτούς που κρίθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Όπως όλα δείχνουν, οι κατηγορούμενοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες, στους οποίους προσποιούνταν διάφορους επαγγελματίες (λογιστές, νομικούς συμβούλους, αστυνομικούς, …) με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα. Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα.

Την Τετάρτη απολογούνται οι υπόλοιποι

Η σημερινή απολογητική διαδικασία έληξε με τους υπόλοιπους 19 κατηγορούμενους, να αφήνονται ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι 20 κατηγορούμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κυκλώματος απάτης πολιτών, με εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα, και λεία που φαίνεται να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

