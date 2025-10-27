Την προφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κέντρο δράσης τα Γιαννιτσά, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές ύστερα από την απολογία του.

Νωρίτερα, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ορισμένες από τις πράξεις που του αποδίδονται λέγοντας: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα έχω πράξει, αλλά όχι για όλα όσα μου προσάπτονται. Δεν είναι δίκαιο να καλύπτονται άλλοι πίσω από τη δική μου δίωξη. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τέθηκε με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της χθες, και η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

Μέχρι στιγμής ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση ανέρχεται πλέον σε 10 άτομα.

Ανάμεσα τους είναι και ο 38χρονος υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος. Επίσης: δύο κατηγορούμενοι που καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων, μια 53χρονη που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο, αλλά κι ένας κατηγορούμενος που εμφάνιζε χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού.

Μαρ. Κορ.