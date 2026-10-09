Στη φυλακή οδηγείται τελικά ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος φέρεται να παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ’ οίκον έκτισης ποινής που του είχε επιβληθεί, καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι περιοριστικοί όροι του είχαν επιβληθεί με βούλευμα έπειτα από συγχώνευση ποινών, για αδικήματα που είχε διαπράξει, μεταξύ αυτών για οφειλές προς το δημόσιο.

Νωρίτερα την Παρασκευή είχε γίνει γνωστό πως ο Βασίλης Παϊτέρης βρέθηκε εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης αφού συνελήφθη με ένταλμα για οικονομικές οφειλές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αντίστοιχες εκκρεμότητες, καθώς είχε συλληφθεί και τον Σεπτέμβριο του 2025 για χρέη προς το Δημόσιο.

Η προηγούμενη υπόθεση και οι οφειλές

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, σε βάρος του εκκρεμούσε πολυετής καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις.

Η υπόθεση αφορούσε την ανέγερση οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως.

Κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, οι συνολικές οφειλές του φέρονταν να ανέρχονται περίπου στις 500.000 ευρώ.

Πολυετής διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας για τις συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από αυτές.

Στο παρελθόν, προκειμένου να αποφύγει την έκτιση της ποινής του στη φυλακή, φέρεται να είχε εκτίσει μέρος της μέσω κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Η νέα σύλληψη επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο, με τις δικαστικές Αρχές να καλούνται πλέον να αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία της.