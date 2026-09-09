Τον δρόμο της φυλακής πήρε ο 33χρονος πορνοστάρ που συνελήφθη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, επειδή εξέδιδε δύο 16χρονα κορίτσια.

Ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών με το υποκοριστικό «Ο Αγαλματένιος» πέρασε σήμερα, Τετάρτη, το κατώφλι του Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως τα ανήλικα κορίτσια του είχαν παρουσιαστεί ως ενήλικες.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, κρίθηκε προσωπικά κρατούμενος. Υπενθυμίζουμε πως ο 33χρονος φέρεται τον Ιούνιο του 2026 να είχε αναρτήσει αγγελίες σε πλατφόρμα του διαδικτύου, τις οποίες συνόδευε με φωτογραφίες των μικρών κοριτσιών.

Στις αγγελίες έβαζε τηλέφωνο, το οποίο ο ίδιος διαχειριζόταν, καθώς κανόνιζε τα ραντεβού με τους πελάτες ενώ σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο πορνοστάρ ήταν παρών στις συναντήσεις.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε από καταγγελία που έκανε η μητέρα της μιας 16χρονης. Σε βάρος του 33χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ενώ μεταξύ άλλων βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων εις βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου και μαστροπεία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για:

εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση,

αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες,

πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση,

μαστροπεία κατά συρροή,

βία κατά υπαλλήλων και

παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και 45 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».