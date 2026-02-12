Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο «Πούτιν» ή «μπαλαρίνα», το ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για την παράνομη διακίνηση τσιγάρων στην Ευρώπη. Τον ακολούθησε και ο αδελφός του, γνωστός με το παρατσούκλι «Προέδρος», καθώς οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα και είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Συνολικά, δέκα άτομα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις μαραθώνιες και… μεταμεσονύκτιες απολογίες τους θα περάσουν την πόρτα των φυλακών καθώς οι εξηγήσεις που έδωσαν στη δικαιοσύνη δεν έπεισαν.

Με αυτόν τον τρόπο μπήκε ένα τέλος στην παράνομη δράση των δυο αδελφών αλλά και των στενών συνεργών τους καθώς πολλοί ήταν αυτοί που ήξεραν στην «πιάτσα» ότι τα δυο αδέρφια, «Πούτιν» και «Προέδρος», ήταν πίσω από κάθε ρουφηξιά παράνομου τσιγάρου. Τα δυο βασικά στελέχη δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν τα όσα στοιχεία βρέθηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία για δράση της εγκληματικής οργάνωσης που ξεκινά τουλάχιστον, από το 2018! Έτσι τα εργοστάσια σταμάτησαν, ο καπνός κατασχέθηκε και τα χρήματα που εντοπίστηκαν, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν κατέληξαν στις τσέπες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Όμως για να γίνει κάτι τέτοιο έπρεπε να οργανωθεί η επιχείρηση σύλληψης τους κάτω από απόλυτα μυστικότητα. «Τα δύο αρχηγικά μέλη λειτουργούσαν ως αφανείς κεντρικοί καθοδηγητές, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση επιχειρησιακή έκθεση», ειπώθηκε κατά την διάρκεια των επίσημων ανακοινώσεων.

Αυτό που δεν ειπώθηκε είναι ότι τα δύο αδέρφια, «Πούτιν» και «Προέδρος», είχαν πάντα δίπλα τους πολύ μεγάλη δύναμη προσωπικής ασφάλειας, με τις πληροφορίες να λένε ότι κάποιες φορές στις μετακινήσεις τους, αυτοί που τους συνόδευαν, φορούσαν και… στολές της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά για κάτι τέτοιο δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την απαγγελία κατηγοριών.

Επίσης, ακόμα και σε απλές εξόδους, ο «Πούτιν» όταν ήθελε να πάει στην….τουαλέτα, πήγαινε συνοδεία αντρών που δεν τον έχαναν από τα μάτια τους για δευτερόλεπτο ενώ το τραπέζι του, γύρω γύρω, είχε «μάτια» και «αυτιά». Όπως περιγράφει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση «είχε παντού ασφάλεια καθώς ο χώρος των παράνομων τσιγάρων έχει κινδύνους και αντιπαλότητες που, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Τοποθετούν βόμβες, «λύνουν» τις διαφορές μόνοι τους, ενώ εγείρουν μέχρι και οικονομικές απαιτήσεις με το «έτσι θέλω».

Για το κύκλωμα όμως έπρεπε να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θα διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του. Άνθρωποι που θα φρόντιζαν να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αποφεύγονται τα… δυσάρεστα και αναπάντεχα. Ένας από αυτούς τους είναι και ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, που δεν συνελήφθη μεν, αλλά περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όταν ήταν στο περιπολικό του, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, ο Κ.Χ., έλεγχε μέσω των συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, τους αριθμούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων που του ζητούσε ένα συγκεκριμένο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

«Ήθελαν να ξέρουν, όταν έβλεπαν κάποιο όχημα, αν είναι της αστυνομίας ή κάποιου ανταγωνιστή»

Τουλάχιστον 31 φορές έκανε αυτή την «εξυπηρέτηση» ο αστυνομικός αντί 500 ευρώ το μήνα» περιγράφει συνάδελφός του, που γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης το προσεχές διάστημα θα κληθεί από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.