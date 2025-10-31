Στη φυλακή οδηγείται τελικά ο γνωστός σεφ Γ.Γ. ο οποίος συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο. Η είδηση της σύλληψής του έχει προκαλέσει σοκ αφού πρόκειται για έναν πολύ δημοφιλή σεφ ο οποίος μάλιστα έχει συμμετάσχει και σε γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με το συνολικό χρέος προς το Δημόσιο να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Ο Γ.Γ. έχει πολυετή παρουσία στην τηλεόραση, κυρίως σε πρωινές εκπομπές, συνεργαζόμενος μάλιστα με δύο από τις κορυφαίες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Όπως αναφέρει το δικαστικό ρεπορτάζ, καταδικάστηκε και εκδόθηκε βούλευμα σε βάρος του, καθώς φέρεται να μην απέδιδε ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που σύμφωνα με πληροφορίες υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ. Ο 58χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνελήφθη την Παρασκευή (31/10) και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του. Ήδη το Zougla.gr είχε γράψει πως βρισκόταν αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δε ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Ανακρίτρια του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος και το 15ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα πως παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχε αποφύγει προσωρινά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, αυτή τη φορά ο χρόνος εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης.

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου