Ολοκληρώθηκαν μετά από 12 ώρες, το βράδυ του Σαββάτου (8/11), οι απολογίες των 4 οπαδών του Ολυμπιακού που συνεπλάκησαν με οπαδούς της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές ο αδικοχαμένος 20χρονος Μάριος Ρουμπής το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στην Χαλκίδα.

Οι τέσσερις με σύμφωνη απόφαση Ανακριτή και εισαγγελέα οδηγούνται σύμφωνα με πληροφορίε στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 20χρονος έφερε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Η αρχή της τραγωδίας ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν στη Ν. Αρτάκη, όπου και άρχισε η καταδίωξη στο δρόμο. Μετά έφτασαν στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου ξέσπασε η άγρια επίθεση.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άτυχος νεαρός δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τα δύο οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στυλιάρι, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή και πετάχτηκε μετά το φονικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν συνολικά –7– άτομα μετά από συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού, χθες αργά το βράδυ σε περιοχή της Χαλκίδας.

Συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο όπου έλαβε χώρα η συμπλοκή

Κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τονθανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4– επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν ,από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδ

