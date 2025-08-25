Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούνται για κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή από κοινού.

Το κατηγορητήριο τους συνδέει με τουρκική εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, είχε απλώσει τα δίχτυά της σε Ελλάδα και Ισπανία, αναπτύσσοντας δίκτυα εμπορίας ναρκωτικών, όπλων αλλά και παράτυπων μεταναστών.

Οι ίδιοι, πάντως, φέρονται να αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες.

Υποστήριξαν ότι τα μεγάλα χρηματικά ποσά, που κατασχέθηκαν σε έρευνες της αστυνομίας, προέρχονται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Τουρκία, ενώ τόνισαν πως οι πολυτελείς κατοικίες τους στην Ελλάδα αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος «χρυσής βίζας».

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονται στο στόχαστρο του καθεστώτος Ερντογάν και ότι για τον λόγο αυτό είχαν ζητήσει και λάβει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας.