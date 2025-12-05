Στη φυλακή οδηγούνται η 33χρονη και ο 44χρονος, που κατηγορούνται για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους στο Ηράκλειο.

Πιο συγκεκριμένα, νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, έκρινε το ζευγάρι ένοχο και επέβαλε, στον 44χρονο συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, ενώ στην 33χρονη μητέρα συνολική ποινή 7 ετών και τριών μηνών.

Το ζευγάρι συνελήφθη την Τετάρτη (03/12), στο Ηράκλειο, για την κακοποίηση της 15χρονης κόρης της γυναίκας, όμως η υπόθεση που «ξεσκεπάστηκε» από μια ανώνυμη καταγγελία πήρε δραματικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν από μία ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά τα 8 παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 2 έως 15 ετών.

Ο οργανισμός δείχνοντας για μία ακόμη φορά άμεσα αντανακλαστικά κινητοποίησε τις τοπικές αστυνομικές αρχές και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν στο σπίτι του ζευγαριού.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο 44χρονος άνδρας και η 33χρονη σύντροφός του είχαν κακοποιήσει λεκτικά και σωματικά την 15χρονη κόρη της γυναίκας. Συγκεκριμένα ο 44χρονος φέρεται να απείλησε την κόρη της συντρόφου του, ενώ η 33χρονη είχε χτυπήσει το κορίτσι σε όλο του το σώμα.

Οι αστυνομικοί πλέον ερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία που έχει γίνει, τα 8 παιδιά του ζευγαριού, πέντε από τα οποία είναι βιολογικά παιδιά της 33χρονης και 3 έχουν αποκτήσει μαζί, φέρονται να ζουν κάτω από ένα ιδιαίτερα κακοποιητικό περιβάλλον με απειλές και ξυλοδαρμούς.

Αμέσως μετά τη σύλληψη του ζευγαριού, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε σπίτι συγγενικού τους προσώπου.

Τι λέει το «Χαμόγελο του παιδιού» για την κακοποίηση των 8 ανηλίκων στο Ηράκλειο

Αναφορές και στο παρελθόν είχε αποστείλει το «Χαμόγελο του παιδιού» στην Εισαγγελία ανηλίκων στο Ηράκλειο, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των 8 ανήλικων παιδιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οργανισμού:

“Στις 1 Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 8 ανήλικων παιδιών. Την αναφορά έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Τονίζεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου. Αναλυτικά:

– στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»

– στις 12 Μαΐου 2022

– στις 4 Ιουνίου 2024

– στις 12 Μαΐου 2025

Σημειώνεται ότι η αναφορά 3 Μαρτίου 2022, έγινε, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Επιπλέον, έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση:

– στις 19 Ιανουαρίου 2025

– στις 9 Νοεμβρίου 2025

Τέλος, σημειώνεται ότι συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.

