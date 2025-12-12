Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 20 ετών αντίστοιχα, για το μαχαίρωμα στον 14χρονο στον Χολαργό.

Οι δύο δράστες σύμφωνα με την κατηγορία, είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα, του είχαν κλείσει ραντεβού μέσω social media και όταν εκείνος εμφανίστηκε στο σημείο του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν, με αποτέλεσμα να τον στείλουν στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος στην απολογία του υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Ο 20χρονος αποδέχτηκε την παρουσία και εμπλοκή του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.

Και οι δύο κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με το συνήγορο ενός εκ των κατηγορούμενων ο εντολέας του ζητά συγνώμη για τα όσα έγιναν.

Κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί την πράξη του μέσω Tik Tok αναφέροντας ότι οι μαχαιριές ήταν …τρεις.