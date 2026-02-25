Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο Σουδανοί, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο ανοιχτά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, Κρήτης.

Ο 25χρονος και ο 19χρονος με καταγωγή από το Σουδάν, οδηγήθηκαν την Κυριακή στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.

Από την δραματική επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε το ναυάγιο, συνολικά 20 άτομα διασώθηκαν, ενώ ανασύρθηκαν νεκροί τουλάχιστον τρεις άνδρες. Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας 28 ετών, από το Σουδάν, ενώ οι ακόμη 25 επιβαίνοντες αγνοούνται.

Οι διασωθέντες μετανάστες υπέδειξαν ως διακινητές τους, τους δύο νεαρούς από το Σουδάν.

