Προς τη φυλακή οδεύουν οι δύο 20χρονοι και ένας ανήλικος 17 ετών που αποτελούσαν τη συμμορία του πάρκου Αγ. Αναργύρων στον Βόλο.

Οι τρεις τους είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες σύστασης συμμορίας για τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, παράνομης βίας κατ’ εξακολούθηση, κατακράτησης κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, παράνομης οπλοφορίας, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλής κατ’ εξακολούθηση με συνεχή συμπεριφορά τρόμου, ληστείας και υπεξαίρεσης περίπου 5.500 € κατά 19χρονου που ζητούσε προστασία.

Από την άλλη πλευρά, ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν ένας 20χρονος και ένας ανήλικος, οι οποίοι είχαν συμμετοχή σε μια πράξη πλημμεληματικού χαρακτήρας ο καθένας και όχι στις κακουργηματικές πράξεις.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια, αργά το πρωί ενώ παράλληλα οι γονείς, συγγενείς τους και περίπου 30 φίλοι τους βρισκόταν εκεί από τις 9 το πρωί.

Στα Δικαστήρια υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη που ενισχύθηκε και με Ομάδα ΔΙΑΣ, λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση.

Η καταγγελία του θύματος

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 19χρονος στην Αστυνομία, το Πάσχα του 2025 ήρθε σε επαφή με τα μέλη της συμμορίας, τα οποία αρχικά που πουλούσαν προστασία με το αζημίωτο, γιατί υποτίθεται ότι κινδύνευε, τόσο ο ίδιος όσο και η νεαρή σύντροφός του τότε.

Το περασμένο καλοκαίρι, διέκοψε τον δεσμό που είχε με νεαρή, αλλά η συμμορία εξακολουθούσε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί για να τους δώσει χρήματα. Του τηλεφωνούσαν, του έδιναν ραντεβού και τρεις φορές τον έβαλαν σε αυτοκίνητο, τον πήγαιναν σε απόμερα σημεία της πόλης και τον κατακρατούσαν παράνομα.

Το ποτήρι ξεχείλισε στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν η συμμορία πήρε τον 19χρονο με το ζόρι, τον έβαλε σε αυτοκίνητο, τον απείλησαν με πιστόλι ότι θα τον σκοτώσουν, ενώ βιντεοσκοπούσαν και κάποιος από τους δράστες μετρούσε τις σφαίρες του όπλου και του έλεγε «μ’ αυτές θα σε καθαρίσω» και στο τέλος, ένας από τους δράστες τον χτύπησε με το όπλο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ο νεαρός να αιμορραγεί. Τότε ο νεαρός διακρίνεται να λέει «μη μου κάνεις κακό, δεν φταίω εγώ».

Στις 4 Δεκεμβρίου, έγινε καταγγελία στην Αστυνομία, ο 19χρονος κάλεσε τους δράστες στο τηλέφωνο και με ανοιχτή ακρόαση τους έκλεισε ραντεβού για την προηγούμενη Τρίτη, σε χώρο όπου παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί, ωστόσο τα μέλη της συμμορίας δεν πήγαν, γιατί προφανώς κάτι κατάλαβαν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πέντε συλληφθέντες το Πάσχα του τρέχοντος έτους, έχοντας συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, παρείχαν «προστασία» σε συνομήλικα άτομα, με τη χρήση ενίοτε βίας ή απειλή βίας, σε περιοχή του Βόλου.

Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να αποσπάσουν από έναν τουλάχιστον 19χρονο ημεδαπό παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 €, κατά το χρονικό διάστημα από το Πάσχα του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Περαιτέρω, μέλη της ομάδας, με απειλή σωματικής βίας, απαίτησαν επιπλέον από τον παθόντα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 5.000 ευρώ, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι Αρχές. Κατόπιν, ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες.

Αντιζηλία για μια κοπέλα

Οι πέντε νεαροί κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι όλα ήταν μια παρεξήγηση, που ξεκίνησε στο πλαίσιο αντιζηλίας ατόμου της παρέας με τον 19χρονο, που έκανε την καταγγελία, για μια κοπέλα.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν πιστόλι και ότι άσκησαν βία σε βάρος του 19χρονου, ενώ για το θέμα της προστασίας που του παρείχαν ανέφεραν ότι το θύμα ήταν αυτό που τη ζήτησε.

