Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν έπειτα από τις απολογίες τους τα δύο αδέλφια 57 και 47 ετών που φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην μαφία των Χανίων.

Οι απολογίες τους στον Ανακριτή κράτησαν αρκετές ώρες. Συγκεκριμένα κατηγορούνταν για κακουργηματική εκβίαση.

Ειδικότερα βαρύνονται με την κατηγορία της εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά την άφιξή τους στην Εισαγγελία Χανίων το πρωί, έξω από το κτήριο επικράτησε αναταραχή, με τους συγγενείς να φωνάζουν «Σκάει η φούσκα».

Ο 47χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του περίπου στις 14.00 το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κ. Νίκο Αρβανιτάκη «ο πελάτης μου εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που επιβαρύνουν τον συγκατηγορούμενό του, ασχέτως το ποια σχέση έχουν μεταξύ τους. Εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά του και αυτό το αποδεικνύει με έγραφα στοιχεία».

Σχετικά με την κατηγορία του εκβιασμού και τα 175 στρέμματα ο κ. Αρβανιτάκης ανέφερε ότι «για να μην μπω σε λεπτομέρειες στο θέμα μιας αστικής δίκης, αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία ανάμειξη σε τέτοιες υποθέσεις εκβιασμού. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του Κακουργιοδικείου που θα παραπεμφθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αστική δίκη, η οποία θα εξαρτήσει και το αποτέλεσμα της ποινικής δίκης. Η άποψή μου και όλων των συναδέλφων που κάνουμε συν υπεράσπιση, νομίζουμε ότι έχει άμεση εξάρτηση το ένα θέμα με το άλλο. Περί εκβίασης ουδόλως γίνεται συζήτηση, διότι από το υλικό της δικογραφίας, δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, έτσι όπως φέρεται σήμερα στο κατηγορητήριο».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν καταγγελίες μέσα στην δικογραφία για εκβιασμό, ο συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία. Αυτό είναι και το στοιχείο της βίας που λέει η διάταξη περί εκβίασης και της απειλής. Ούτε βία υπήρξε ούτε απειλή».

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία του δεύτερου αδερφού.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται και για εμπλοκή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή. Αμέσως μετά όμως, είχαν συλληφθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία, που αφορά στην κατηγορία της κακουργηματικής εκβίασης για την οποία απολογήθηκαν σήμερα.