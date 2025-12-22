Καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και οδηγούνται στη φυλακή τέσσερα άτομα για διακίνηση και εμπορία λαθραίων τσιγάρων στη Βόρεια Ελλάδα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019 με τους διαφυγόντες δασμούς για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ. Σε δίκη παραπέμφθηκαν 25 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι 23 κρίθηκαν ένοχοι χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Οι τέσσερις που οδηγούνται στη φυλακή έχουν υποστεί ποινές κάθειρξης από 8 ως 12 έτη. Στους υπόλοιπους, το δικαστήριο επέβαλε ποινές ανάλογα με την περίπτωση, από φυλάκιση με αναστολή έως και κάθειρξη μερικών ετών.

Τα λαθραία τσιγάρα φυλάσσονταν σε αποθήκη, απ’ όπου διακινούνταν σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, ενώ διατίθονταν προς πώληση σε λαϊκές αγορές, πολυσύχναστους δρόμους κ.ά. Μεταξύ αυτών που καταδικάστηκαν είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, λόγου χάριν αποκαλούσαν «λάχανα» τα χρήματα, «μαντρί» την αποθήκη, «καρότσι» το αυτοκίνητο κ.λπ.