Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων Τουριστών που συνελήφθη την Κυριακή (17/5). Οι δύο Τούρκοι μετέφεραν, μεταξύ άλλων, 201 σφαίρες 9 χιλιοστών με το όχημα τους στη Λέσβο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του lesvosnews.gr και του Γιάννη Σινάνη, ο άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 μηνών και η γυναίκα σε 25 μήνες.

Οι ποινές δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να μετατραπούν σε χρηματικό πρόστιμο, κι έτσι το ζευγάρι των Τούρκων θα οδηγηθεί στις ελληνικές φυλακές.

Επίσης, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητό τους, το λάπτοπ και τα ρολόγια που φορούσαν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Χειροπέδες σε ζευγάρι Τούρκων τουριστών πέρασε η αστυνομία την Κυριακή (17/05), καθώς εντοπίστηκαν να μεταφέρουν 201 σφαίρες 9 χιλιοστών με το όχημα τους στη Λέσβο.

Κατά τον έλεγχο στο Τελωνείο Μυτιλήνης, το ζευγάρι ηλικίας 37 και 33 ετών, έκανε χρήση ψευδούς εγγράφου, ισχυριζόμενο μάλιστα, πως ο άνδρας ανήκει σε διπλωματικό σώμα και έχει άδεια οπλοχρησίας και οπλοφορίας στην Τουρκία, κάτι που του δίνει το δικαίωμα να προμηθεύεται κάθε χρόνο 1.000 σφαίρες.

Ειδικότερα, το ζευγάρι από την Τουρκία πέρασε με πλοίο από τη γειτονική χώρα προς το νησί του Ανατολικού Αιγαίου και κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό τους, αποκαλύφθηκε το παράνομο φορτίο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Εισαγγελίας Μυτιλήνης και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος και η 33χρονη αρνούνται να συνεργαστούν με τις Αρχές, διατηρώντας «σιγή ιχθύος».

Η Τελωνειακή Αρχή της Μυτιλήνης κατάσχεσε το όχημά τους, ένα λάπτοπ, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο ρολόγια μεγάλης αξίας. Σημειώνεται πως κατά την έρευνα δεν βρέθηκαν όπλα παρά μόνο θήκες πιστολιών και μία ζώνη για αυτές.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν, κυρίως για το που προορίζονταν αυτές οι σφαίρες. Η στάση των δύο Τούρκων υπηκόων δημιουργεί ανησυχία στις Αρχές για εγκληματική οργάνωση.

Η αστυνομία επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του ζευγαριού από την Τουρκία, ενώ παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες ενημέρωσης της Interpol, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα άτομα αυτά είναι γνώριμα στις τουρκικές Αρχές.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων οδηγήθηκαν την Τρίτη (19/5) ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Πηγή: lesvosnews