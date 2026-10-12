Μετά από τις μαραθώνιες απολογίες ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του Άννα Συνούλη πήραν το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα.

Προφυλακίστηκαν επίσης άλλα τρία άτομα:

ο «Κωλοτούμπας,

η σύντροφός του που ήταν η μία εκ των τριών «αχυρανθρώπων»

και ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους λογιστές.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Το ζεύγος Καμπούρη ήταν απόλυτα ψύχραιμο στο άκουσμα της προφυλάκισης ενώ ο «Κωλοτούμπας» κατέρρευσε.

«Πινγκ πονγκ» ευθυνών

Στις απολογίες τους, ο ένας τα έριχνε στον άλλο για τις 29 εικονικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Καμπούρης ισχυρίστηκε:

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

Η σύζυγός του ήταν, όπως είπε… μία απλή γραμματέας

«Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Ο «Κωλοτούμπας» επέμενε ότι ήταν ένας απλός εργαζόμενος

«Είχα φιλικές σχέσεις με το Φίλιππο Καμπούρη Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».

Από την πλευρά του, ο λογιστής που προφυλακίστηκε ισχυρίστηκε:

«Πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική – λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστού και εγώ με e – mail που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς ΤΑΧΙΣ των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ».

Η υπόθεση που μετρά τώρα πέντε προφυλακίσεις ξεκίνησε από την καταγγελία μίας πρώην εργαζόμενης στον Φίλιππο Καμπούρη. Έγινε η αιτία για να ξεκινήσει η έρευνα που έβγαλε «λαβράκι» και μία απάτη προς το Δημόσιο που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.