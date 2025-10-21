Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση κακοποίησης της αστυνομικού Έλενας Μπομπού είχαμε σήμερα, καθώς ο αστυνομικός και πρώην σύντροφός της που κατηγορείται ότι την ξυλοκόπησε, εμφανίστηκε τελικά στη Γ.Α.Δ.Α μετά από ημέρες που αγνοούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη στην Κρατική Ασφάλεια, όπου υπηρετεί, με το Αυτόφωρο να έχει ήδη λήξει. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να του κοινοποιηθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διατάχθηκε σε βάρος του.

Όπως ανέδειξε και η «Ζούγκλα» χθες Δευτέρα 20/10, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19/10, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όταν η νεαρή αστυνομικός δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον πρώην σύντροφό της.

Η ίδια ανάρτησε βίντεο από τον ξυλοδαρμό της στα social media, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και ερωτήματα για τη στάση των Αρχών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η γυναίκα είχε ενεργοποιήσει το panic button στο κινητό της, καθώς στο παρελθόν είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό με τον ίδιο άνδρα.

Όπως εξήγησε, η αστυνομικός βρέθηκε τυχαία στο ίδιο τραπέζι με τον δράστη και, μέχρι να φτάσουν οι συνάδελφοί της, κανείς δεν κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, με αποτέλεσμα να διαφύγει.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και απουσιάζει με αναρρωτική άδεια από την άνοιξη, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις για την καθυστερημένη αντίδραση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.