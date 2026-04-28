Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών έφτασε το βράδυ της Τρίτης (28/4) ο 89χρονος που το πρωί σκόρπισε τον τρόμο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, αλλά και στο Εφετείο, πυροβολώντας και τραυματίζοντας με κομμένη καραμπίνα συνολικά 5 ανθρώπους.

Ο 89χρονος συνελήφθη νωρίτερα το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Πάτρας, κοντά στα ΚΤΕΛ.

Ο ηλικιωμένος είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια το 2018, ενώ με επιστολή του από τις 25 Απριλίου είχε προειδοποιήσει για το χτύπημά του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα όπλα που κατείχε, μια καραμπίνα και ένα περίστροφο, τα είχε προμηθευτεί από τη «μαύρη» αγορά, επειδή ήταν σβησμένος ο σειριακός τους αριθμός. Ωστόσο, λίγα χρόνια πριν είχε κριθεί ικανός να οπλοφορεί.

Το Star ανέφερε ότι ο 89χρονος είχε εξεταστεί από τρεις διαφορετικούς γιατρούς –ψυχίατρο, οφθαλμίατρο και παθολόγο– οι οποίοι έκριναν ότι μπορεί να φέρει όπλο. Τρεις μήνες αργότερα, όμως, απείλησε εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να απασχολήσει τις Αρχές.

Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2018, ο ηλικιωμένος πήγε και άφησε φυσίγγια σε γραφείο εισαγγελέως, με αποτέλεσμα δημόσιο ψυχιατρείο να αποφανθεί για τον εγκλεισμό του.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην ανάκληση της άδειας οπλοφορίας του, ενώ του αφαιρέθηκε και ο οπλισμός που είχε τότε στην κατοχή του.

Έπαιρνε δύο συντάξεις, από ΗΠΑ και Γερμανία

Ο ηλικιωμένος, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πάρει την απόφαση για την ένοπλη επίθεση, καθώς δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως προέκυψε απο την αστυνομική έρευνα, ο 89χρονος λάμβανε παράλληλα δύο συντάξεις, απο τη Γερμανία όπου δούλευε αλλά και απο τις ΗΠΑ. Από το Σικάγο μάλιστα λάμβανε μηνιαίως 2600 δολάρια.

Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να λαμβάνει χρήματα και απο τη χώρα μας, τον είχε εξοργίσει.

Πριν από ένα χρόνο, έβγαλε νέα αστυνομική ταυτότητα, φροντίζοντας παράλληλα να ανανεώσει και το διαβατήριό του, έτσι ώστε μετά την επίθεση που σχεδίαζε, να εγκαταλείψει την χώρα.

«Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας»

Πρώτος έφθασε στη ΓΑΔΑ ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας ο οποίος, όπως δήλωσε, προτίθεται να αναλάβει την υπεράσπιση του 89χρονου.

Όπως είπε ο κ.Νουλέζας, δεν έχει ακόμη πρόσβαση στη δικογραφία, ωστόσο γνωρίζει ότι ο ηλικιωμένος έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας. Εξέφρασε, επίσης, την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

​«Ο εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Κατέληξε μάλιστα αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.

