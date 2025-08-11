Ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται «σε όλους όσους πιστεύουν στην αλήθεια και την ελευθερία της πληροφόρησης» έστειλε η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, λόγω της δολοφονίας επτά Παλαιστινίων δημοσιογράφων στη Γάζα από πυρά του Ισραήλ.

Στην επιστολή αναφέρεται:

«Τα ξημερώματα, η αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε στοχευμένη επίθεση κατά της σκηνής του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera στον περίβολο του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα. Ο απολογισμός είναι φρικτός, καθώς καταγράφηκαν επτά θανάτοι Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν επί τόπου και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Ανάμεσά τους και ο Άνας αλ-Σαρίφ, ένας νέος πατέρας, ένας θαρραλέος δημοσιογράφος που δήλωσε λίγο πριν ξεψυχήσει: «Δεν θα φύγω από τη Γάζα παρά μόνο για τον Παράδεισο».

Δεν ήταν απλώς ένας ακόμα θάνατος. Ήταν η συνέχεια μιας εγκληματικής πολιτικής εξόντωσης της φωνής της αλήθειας. Περισσότεροι από 238 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία δύο χρόνια – όχι τυχαία, όχι κατά λάθος, αλλά επειδή το να καταγράφεις την αλήθεια στη Γάζα είναι πλέον ποινή θανάτου.

Το αίμα των συναδέλφων σας, το αίμα της ελευθερίας του Τύπου, ποτίζει πλέον το χώμα της Γάζας και φωνάζει για δικαιοσύνη. Δεν είναι απλώς αριθμοί — είναι άνθρωποι, πρόσωπα, φωνές που σίγησαν βίαια γιατί τόλμησαν να καταγράψουν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν θα δικαιωθεί με ευχολόγια και άνευρες δηλώσεις, με ανακοινώσεις “συμπάθειας” και διπλωματικές αποστάσεις.

Ο δημοσιογραφικός κόσμος οφείλει να σταθεί στο ύψος της ιστορικής του ευθύνης.

Η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος καλεί όλα τα ελληνικά ΜΜΕ, τις δημοσιογραφικές ενώσεις, τα σωματεία του Τύπου, τα ανεξάρτητα δίκτυα και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους να βγουν μπροστά. Να μην ανεχτούν άλλο αυτή την εκστρατεία εξόντωσης των συναδέλφων μας στην Παλαιστίνη. Να πάψουν να κρύβονται πίσω από την “ουδετερότητα” όταν η γενοκτονία μεταδίδεται πλέον ζωντανά. Καλούμε σε άμεση και εμπράγματη κινητοποίηση: να ακουστεί η φωνή των δολοφονημένων μέσα από τη δική σας φωνή. Αν όχι εσείς — ποιος; Αν όχι τώρα, πότε;

Δεν υπάρχει ουδετερότητα όταν δολοφονείται η αλήθεια. Ζητούμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:

• Άμεση διοργάνωση δημόσιας διαμαρτυρίας και σιωπηρής πορείας για τους δολοφονημένους δημοσιογράφους της Παλαιστίνης.

• Διακοπή κάθε επαφής, συνεργασίας ή προβολής ισραηλινών ΜΜΕ στην ελληνική δημόσια και ιδιωτική ενημέρωση.

• Αναστολή κάθε συνεργασίας, χορηγίας ή εμπορικής συμφωνίας με φορείς και εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την κυβέρνηση του Ισραήλ.

• Σαφή καταδίκη της στοχευμένης δολοφονίας δημοσιογράφων από τις ελληνικές δημοσιογραφικές αρχές και απαίτηση διεθνούς λογοδοσίας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παρακολουθούμε άλλο αμέτοχοι. Όποιος σήμερα σιωπά, αύριο θα είναι συνένοχος. Όποιος καλύπτει, θα λογοδοτήσει στην Ιστορία. Η δημοσιογραφία δεν είναι επάγγελμα. Είναι αποστολή και καθήκον. Και τώρα, η ευθύνη βαραίνει όλους εσάς. Σήμερα βομβαρδίζεται η σκηνή του Al Jazeera, αύριο ποια φωνή θα φιμωθεί; Σήμερα στη Γάζα, αύριο πού;».

Με εκτίμηση,

Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας