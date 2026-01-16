Αλλάζει το επίκεντρο των ερευνών για τη 16χρονη Λόρα. Οι αναλυτές της αστυνομίας εκτιμούν πως το κορίτσι που αγνοείται εδώ και 8 μέρες έχει διαφύγει στη Γερμανία με πλαστά έγγραφα.

Υπενθυμίζεται πως η Λόρα πουλούσε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήρια. Τα χρήματα, τα οποία απέκτησε από τις συναλλαγές αυτές, τα χρησιμοποίησε, όπως φαίνεται, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει από την Αθήνα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είτε χρησιμοποίησε πτήση αεροπορικής εταιρείας ξένης χώρας είτε λεωφορείο που αναχωρεί από την Αθήνα με προορισμό το Μόναχο.

Υπάρχει και μια μαρτυρία Ελληνίδας που ζει στο Μόναχο ότι την είδε στο τρένο που κάνει την διαδρομή από το κέντρο της πόλης στα προάστια. Σύμφωνα με το IonianTv, η γυναίκα την άκουσε να μιλά ελληνικά και την ρώτησε αν είναι από την Ελλάδα, η 16χρονη της έγνεψε καταφατικά και έφυγε.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Τα νέα δεδομένα οδήγησαν την αστυνομία να έρθει σε επαφή με τις γερμανικές Αρχές με σκοπό τον εντοπισμό της Λόρας.

Γιατί γύρισε στη Γερμανία η Λόρα

Η 16χρονη Λόρα φαίνεται πως είχε λόγους να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Ρίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως το κορίτσι είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία για κακοποιημένα παιδιά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση.

Βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει γείτονάς της στη Γερμανία, ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα και σωματικής κακοποίησης.

Ακόμη, η Λόρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε πολλές αναρτήσεις, μιλώντας για φόβο και κακοποίηση.

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως η 16χρονη είχε κακοποιηθεί από τον πατέρα της όσο έμεναν στη Γερμανία.

Συνεπώς, δεν αποκλείεται πως η Λόρα ήθελε να επισκεφτεί τον ετεροθαλή αδελφό της στη Γερμανία, καθώς είχε προσπαθήσει ακόμη δύο φορές όσο ζούσε στην Ελλάδα να εξαφανιστεί και να γυρίσει στη χώρα τηςς.