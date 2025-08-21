Μέσα στη χλιδή ζούσαν τα έξι μέλη της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη 20 Αυγούστου. Ο αρχηγός του κυκλώματος, γνωστός ως «Ρέιζ», διατηρούσε μια βίλα στον Ωρωπό, η οποία του παρείχε όλα τα κομφόρ.

Η απομονωμένη κατοικία είχε πισίνα, μπάρμπεκιου και χώρο για να παρκάρει τα πολυτελή αυτοκίνητά του ο «Chief» (στα τουρκικά «Ρέιζ»).

Εκεί, άλλωστε, συνελήφθησαν οι πέντε από τους έξι Τούρκους μαφιόζους, οι οποίοι την ώρα που εισέβαλε η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν τα ναρκωτικά που έκρυβαν στη βίλα.

Ο «Ρέιζ», με… φήμη σε Ελλάδα και Τουρκία

Ο «Ρέιζ» ήταν αυτός που ηγούνταν της εγκληματικής ομάδας «Γκουν Μασλούμ», η οποία φαίνεται να έκανε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων σε Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία, ενώ κάποια από τα μέλη της δραστηριοποιούνται και στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών με ταχύπλοα.

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο 29χρονος καταζητείται στην Τουρκία για ανθρωποκτονία, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ενώ έχει εγκατασταθεί με τη σύζυγό του στη χώρα μας. Η σύζυγός του είχε συλληφθεί παλιά στην Τουρκία, για αντίσταση κατά των Αρχών.

Όμως η εγκληματικότητα είναι οικογενειακή υπόθεση για τον «Ρέιζ», αφού και ο πατέρας του είναι γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς πρόκειται για άνθρωπο που έχει… ταλέντο στην επεξεργασία ηρωίνης. Τόσο που τον φωνάζουν «μάγειρα».

Επιπλέον, ο 29χρονος συνδέεται με τον διαβόητο Ντουντάρ Κιλίτς, αρχηγό μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Τουρκία, ενώ διατηρεί επαφές και με δίκτυα Τούρκων εγκληματιών που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία στη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι σημειώσεις για τα ναρκωτικά – Η ΕΥΠ στα χνάρια της εγκληματικής ομάδας «Γκουν Μασλούμ»

Στη βίλα εντοπίστηκαν ιδιόχειρες σημειώσεις, που αναφέρουν ονόματα ναρκωτικών ουσιών, ποσότητες και χρηματικά ποσά, οι οποίες φέρεται να αφορούν την παράνομη διακίνηση όπου λάμβανε χώρα.

Η οργάνωση «Γκουν Μασλούμ» απαριθμεί περίπου 40 μέλη. Κατά τη χθεσινή έρευνα εντοπίστηκε επίσης ένα πιστόλι και κατασχέθηκαν τέσσερα πολυτελή οχήματα.

Ένα από τα βασικά «εργαλεία» του κυκλώματος ήταν μια εταιρεία ταχυμεταφορών μέσω της οποίας εισάγονταν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα πολυτελή αυτοκίνητα (supercars).

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει ότι μεγάλα χρηματικά ποσά διακινούνταν σε μετρητά, τοποθετημένα σε σάκους, μέσω εταιρείας μεταφοράς εμβασμάτων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά μεγάλων κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, καλύπτοντας τις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει περίπου 200 Τούρκους υπό στενό κλοιό παρακολούθησης, καθώς περίπου 100 από αυτούς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για εγκληματική δραστηριότητα.