Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη, που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, λένε αυτή την ώρα η μητέρα και ο αδελφός της μαζί με συγγενείς, φίλους και άλλα άτομα που τη γνώριζαν, στον Ιερό ναό των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Συντετριμμένοι η μητέρα και ο αδελφός της Πηνελόπης ζητούν να υπάρξει δικαιοσύνη για τη μνήμη και την αξιοπρέπεια της αδικοχαμένης 25χρονης ώστε να μπορέσει και η οικογένεια να βρει τη γαλήνη.

Φίλοι και συνάδελφοι βρίσκονται στον ιερό ναό με λευκά λουλούδια στα χέρια ενώ μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία θα μοιραστούν στους παρευρισκόμενους κουφέτα και μπομπονιέρες, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η οικογένεια της νεαρής κοπέλας που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 27χρονο, έχει ζητήσει αντί για στεφάνια να δοθούν χρήματα στο κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ κατά των κακοποιημένων γυναικών.

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή (20/9) σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η Πηνελόπη δέχθηκε συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η νεκροψία-νεκροτομή ολοκληρώθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηπείρου από τον ιατροδικαστή Γιάννη Αϊβατίδη.

Από τα συνολικά τραύματα, δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο ήταν εκείνα που επέφεραν τον θάνατό της, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν και τα τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Επτά τραύματα προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ήπαρ και ο σπλήνας, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Τραύματα καταγράφηκαν επίσης στα άνω και κάτω άκρα της, μεταξύ άλλων και στον αντίχειρα. Τα ευρήματα στα χέρια της 25χρονης παραπέμπουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε χαρακτηριστικά αμυντικά τραύματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι επιχείρησε να προστατευθεί και να ανακόψει τη λεπίδα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτελούν πλέον σημαντικό στοιχείο για τις διωκτικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η 25χρονη.

Σε βάρος του 27χρονου, που θα απολογηθεί αύριο Πέμπτη (24/9), έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.