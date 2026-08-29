Μάχη με τον χρόνο έδωσαν οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή έναν 30χρονο εργάτη, ο οποίος υπέστη οξεία δηλητηρίαση από τσίμπημα της επικίνδυνης αράχνης «μαύρη χήρα».

Ο άνδρας με καταγωγή από το Νεπάλ, που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή της Αμφίκλειας, διακομίστηκε στα επείγοντα με σοβαρούς μυϊκούς σπασμούς και ραγδαία επιδείνωση των ζωτικών του λειτουργιών, γεγονός που επέβαλε την άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η έγκαιρη διάγνωση σε συνεργασία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και η κατεπείγουσα μεταφορά ειδικού αντιοφικού ορού από τη Λάρισα αποδείχθηκαν σωτήριες για τη ζωή του.

Η διάγνωση στη ΜΕΘ

Λόγω της σοβαρότητας της κλινικής του εικόνας, ο ασθενής εισήχθη εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Λαμίας.

Οι γιατροί της ΜΕΘ, αναλύοντας βήμα προς βήμα την αλληλουχία των συμπτωμάτων και σε συνεχή επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δηλητηρίαση από το ισχυρότατο δηλητήριο πιθανότατα της «μαύρης χήρας».

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, καθώς το συγκεκριμένο εξειδικευμένο αντίδοτο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο, στήθηκε επιχείρηση μεταφοράς του από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πώς δρά το δηλητήριο της «μαύρης χήρας»

Το δηλητήριο της «μαύρης χήρας» είναι αμιγώς νευροτοξικό (περιέχει την ουσία α-λατροτοξίνη).

Κατά το τσίμπημα, η αράχνη εγχέει μια μικρή ποσότητα δηλητηρίου η οποία εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και στοχεύει απευθείας το νευρικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, προκαλεί μαζική και ανεξέλεγκτη απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών (όπως η ακετυλοχολίνη και η νοραδρεναλίνη) στις νευρικές συνάψεις, διαταράσσοντας την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων και των μυών.

Τα Στάδια των Συμπτωμάτων:

Αρχική φάση (Λεπτά έως λίγες ώρες): Οξύς, τοπικός πόνος στο σημείο του νύγματος, ο οποίος σταδιακά εξαπλώνεται. Ακολουθούν βίαιες, επώδυνες μυϊκές κράμπες και σπασμοί που επικεντρώνονται κυρίως στην κοιλιακή χώρα (θυμίζοντας οξεία κοιλία), την πλάτη και το στήθος.

Οξύς, τοπικός πόνος στο σημείο του νύγματος, ο οποίος σταδιακά εξαπλώνεται. Ακολουθούν βίαιες, επώδυνες μυϊκές κράμπες και σπασμοί που επικεντρώνονται κυρίως στην κοιλιακή χώρα (θυμίζοντας οξεία κοιλία), την πλάτη και το στήθος. Προχωρημένη φάση (Σοβαρή δηλητηρίαση): Εμφάνιση profuse (έντονης) εφίδρωσης, ναυτίας, εμέτων, κεφαλαλγίας, ταχυκαρδίας, απότομης αύξησης της αρτηριακής πίεσης και σοβαρής δυσκολίας στην αναπνοή λόγω των σπασμών του διαφράγματος.

Μέτρα προστασίας και πρώτες βοήθειες

Για την αποφυγή επικίνδυνων συναντήσεων με τη «μαύρη χήρα», ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών ή περιπάτων στη φύση, οι ειδικοί συνιστούν:

Καθαρισμός χώρων: Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση σε σκοτεινά και υγρά σημεία όπου συνήθως καταφεύγουν αράχνες, όπως υπόστεγα, γκαράζ, υπόγεια, σοφίτες και εξωτερικές τουαλέτες. Σφράγιση αρμών και ρωγμών γύρω από κουφώματα.

Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση σε σκοτεινά και υγρά σημεία όπου συνήθως καταφεύγουν αράχνες, όπως υπόστεγα, γκαράζ, υπόγεια, σοφίτες και εξωτερικές τουαλέτες. Σφράγιση αρμών και ρωγμών γύρω από κουφώματα. Διαχείριση αντικειμένων: Αποθήκευση καυσόξυλων, εργαλείων κηπουρικής και δομικών υλικών σε απόσταση από την κύρια κατοικία.

Αποθήκευση καυσόξυλων, εργαλείων κηπουρικής και δομικών υλικών σε απόσταση από την κύρια κατοικία. Ενδυμασία στην εξοχή: Χρήση ανθεκτικών γαντιών, μακριών παντελονιών, μακρυμάνικων μπλουζών και κλειστών παπουτσιών κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κοντά σε βράχους, κορμούς και πυκνή βλάστηση.

Χρήση ανθεκτικών γαντιών, μακριών παντελονιών, μακρυμάνικων μπλουζών και κλειστών παπουτσιών κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κοντά σε βράχους, κορμούς και πυκνή βλάστηση. Προληπτικός έλεγχος: Σχολαστικό τίναγμα ρούχων, υποδημάτων και κλινοσκεπασμάτων πριν από τη χρήση τους.

Σε περίπτωση τσιμπήματος συνιστάται:

Αμεση πλύση και Πάγος: Καθαρίζουμε σχολαστικά την περιοχή με νερό και σαπούνι και εφαρμόζουμε παγοκύστη τυλιγμένη σε πανί για να επιβραδύνουμε τη διάχυση του δηλητηρίου. Ιατρική αξιολόγηση: Μεταβαίνουμε αμέσως στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα. Θεραπευτική αγωγή: Σε ήπιες περιπτώσεις χορηγούνται μυοχαλαρωτικά, αναλγητικά, αντισταμινικά και φάρμακα για τη ρύθμιση της υπέρτασης. Σε σοβαρές ή επικίνδυνες για τη ζωή περιπτώσεις, η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι η χορήγηση του ειδικού αντιοφικού ορού, ο οποίος παρασκευάζεται από ανοσοποιημένο ορό ζώων και εξουδετερώνει πλήρως τις τοξίνες.

Η «Μαύρη Χήρα» στην Ελλάδα

Παραδοσιακά, το μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας με τα ξηρά καλοκαίρια και τους υγρούς χειμώνες, σε συνδυασμό με τη νησιωτική γεωγραφία της χώρας, αποτελούσε φυσικό φραγμό για την εξάπλωση εξαιρετικά τοξικών ειδών αράχνης που ευδοκιμούν σε τροπικές ζώνες.

Παράλληλα, η σταδιακή αστικοποίηση περιόρισε σημαντικά τους φυσικούς τους οικοτόπους.

Ωστόσο, η παρουσία της «μαύρης χήρας» στην ελληνική επικράτεια είναι πλέον υπαρκτή.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το είδος εισήχθη ακούσια στη χώρα μέσω του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών, δηλαδή με εμπορικά φορτηγά πλοία, αεροπορικές αποστολές ή εισαγόμενα φορτία που μετέφεραν αυγά ή νεαρές αράχνες εν αγνοία των διακινητών.

Παράλληλα, ρόλο διαδραμάτισαν το παράνομο εμπόριο εξωτικών κατοικιδίων και η τυχαία διαφυγή τους στο περιβάλλον.

Η προσαρμοστικότητα του είδους στα νέα δεδομένα καθιστά απαραίτητη την εγρήγορση των πολιτών και την άμεση αναζήτηση ιατρικής φροντίδας σε κάθε ύποπτο τσίμπημα.

Παρόμοια περιστατικά στη χώρα μας

Το συμβάν στην Αμφίκλεια δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί κι άλλα τέτοιου είδους περιστατικά στην ελληνική περιφέρεια.

Χαρακτηριστικό είναι το καλοκαίρι του 2025, κατά το οποίο σημειώθηκαν δύο ακόμη σοβαρά επεισόδια: τον Ιούλιο του 2025 στα Τρίκαλα ένας άνδρας διακομίσθηκε εσπευσμένα στο τοπικό νοσοκομείο όπου του χορηγήθηκε αμέσως η προβλεπόμενη θεραπεία, ενώ τον Ιούνιο του 2025 στο Αγρίνιο μια 65χρονη γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί φέροντας έντονα νευροτοξικά συμπτώματα και σφοδρούς μυϊκούς πόνους.

Παρά τη σοβαρότητα και την υψηλή τοξικότητα του δηλητηρίου της «μαύρης χήρας», σε όλες αυτές τις πρόσφατες περιπτώσεις η άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, η έγκαιρη διάγνωση και η χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής αποδείχθηκαν σωτήριες, επιτρέποντας στους ασθενείς να ξεπεράσουν πλήρως τον κίνδυνο για τη ζωή τους.