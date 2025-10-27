Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα αγόρι μόλις έντεκα ετών δίνει μάχη για τη ζωή του, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, κατά τη διάρκεια βόλτας με πατίνι στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακή (26/10), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 11χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας ότι έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά το χειρουργείο, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του μικρού ασθενούς.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ