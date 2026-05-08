Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος Μελέτης που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε το πρωί τη Πέμπτης (07/05) από όχημα στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος παραμένει διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σημειώνεται ότι ο Μελέτης πριν απο κάποιες ημέρες με ανάρτησή του στο Tik Tok είχε εκφράσει τη θλίψη του για τον 13χρονο Κώστα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία στις 29 Απριλίου.

Δείτε την ανάρτηση:

Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης επί της οδού Θρασυβούλου. Το νεαρό αγόρι επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, τον θώρακα και το πόδι.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Οι γιατροί στο «Αγλαΐα Κυριακού» προέβησαν σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το νεαρό αγόρι. Μετά το χειρουργείο, ο 12χρονος εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα κρίσιμα για την κατάσταση της υγείας του.

Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή της σύγκρουσης του ηλεκτρικού πατινιού και του οχήματος.

«Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα»

«Χωρίς να καταλάβω, βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Ακούω το “μπαμ” και βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω “Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό”. Κάλεσα το 166 κατευθείαν», δήλωσε ο οδηγός που χτύπησε τον 12χρονο στο STAR.